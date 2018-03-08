欧盟拒英所求 不给英银行业特殊待遇

（早报讯）欧洲联盟周三发布的英国脱欧后双方自由贸易关系准则草案，与英国首相特雷莎·梅上周提出的期望相差甚远，特别是对英国的金融行业而言。

路透社看到的草案显示，欧盟希望与英国建立紧密的合作伙伴关系，但因英国自身希望退出欧盟单一市场和关税同盟，双方关系的深度将受到限制。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在记者会上说：“因为英国脱离欧盟，双方将会分开。”这与上周特雷莎·梅呼吁双方未来的贸易关系“尽可能没有摩擦”大相径庭。

在谈及英国脱欧后双方的第一个自贸协议时，图斯克称协议让”双边贸易比今天更为复杂且成本更高。”

图斯克并称，他理解特雷莎·梅推动英国成功脱欧的目标，但这不是欧盟的目标。

重要的是，欧盟表示，一谈到金融服务，英国的待遇将和任何其他第三国一样。英国极力希望把金融服务纳入未来的协议中。

金融服务占英国经济产值的逾10%，而且是其对欧盟唯一出现贸易顺差的领域，因此英国急欲维持目前银行在欧陆市场的准入待遇。

但该草案文本显示，未来英国金融业者只能”依据东道国规定”在欧盟营业，这反映出的情况是“英国将成为第三国，而欧盟和英国将不再共享共同的规范、监管、法令实施与司法制度架构。”

有迹象显示一些大型银行已对久拖的未来不确定性失去耐心，高盛已通知十几位驻英国的银行人员、销售和交易员工会在数周内搬迁至法兰克福。

这是银行开始对英退应变计划采取行动的首批具体迹象之一。

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