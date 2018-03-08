韩拟加倍惩罚利用职权性侵行为 最高判十年

（早报讯）韩国女性家庭部等12个政府部门和有关专家8日上午召开首场政府推进根治性犯罪协商会议，并公布了杜绝职场和文化艺术界性犯罪的具体对策。主要内容包括提高对利用职权进行性犯罪的量刑标准，最高可判处10年有期徒刑。

韩联社报道，该对策旨在加强对性犯罪的惩处和防范力度，从根本上铲除蔓延全社会的性暴力和性骚扰问题，重点打击利用职权实施性犯罪的现象，同时预防受害者受到二次伤害。

由此，韩国政府提高了《刑法》对利用职权关系强奸罪行的量刑标准，从现行的5年以下有期徒刑、1500万韩元（约1.84万新元）以下罚款，提升至处以10年以下有期徒刑、5000万韩元以下罚款；对利用职权关系进行的性骚扰处以5年以下有期徒刑和3000万韩元以下罚款。

韩国政府还加强了对组织内部隐瞒或纵容者等的处罚力度；同时加强对受害者的保护力度、加大对加害者报复行为的处罚力度，为受害者和举报者提供安全保障，让受害者能够勇敢接受调查。

政府各部门也积极推进对策，雇佣劳动部将在网上开设匿名举报性骚扰专栏，并派出监督专员，集中调查职场内性骚扰事件，还将对雇佣外国人的企业进行集中检查。文化体育观光部和保健福祉部也将特设举报咨询中心。

警方也将在调查过程指定女警官负责受害者调查，并实施化名调查等。警方还指定了915名受害人保护人员，负责对受害者提供各种支援。

免费阅读30天