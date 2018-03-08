巴基斯坦瓜达尔港首条集装箱班轮航线开航

（早报讯）新华社报道，巴基斯坦瓜达尔港首条集装箱班轮航线7日正式开航，这标志着中巴经济走廊重点项目瓜达尔港向实现商业化运营又迈出重要一步。

据悉，这条名为“巴基斯坦瓜达尔中东快航”的航线由中远海运集装箱运输有限公司（中远海运集运）运营，将以杰贝阿里、卡拉奇和阿布扎比作为中转港，依托中远海运集运的十多条国际航线，为全球客户提供进出瓜达尔港的航运服务。这也是目前国际航运市场上唯一提供定期进出瓜达尔港服务的航线。

在当天的开航仪式上，巴基斯坦海洋事务国务部长乔杜里·伊克巴尔表示，瓜达尔港自2013年以来发生了翻天覆地的变化，这一切都离不开中国公司的辛勤工作。他说，巴方将继续和中方一起努力，让瓜达尔港发展得更好。

中国驻卡拉奇总领事馆经商参赞郭春水说，这次启动集装箱班轮航线将使瓜达尔港更好地与外界相连，必将促进瓜达尔港的发展。

瓜达尔港运营方、中国海外港口控股有限公司董事长张保中表示，此次集装箱班轮航线的开通将开启瓜达尔港国际化的新篇章，有助于瓜达尔港发展成为强大的贸易和物流枢纽。

在开航仪式上，中国海外港口控股有限公司还与瓜达尔渔业协会、巴基斯坦工商联合会等机构签订了合作备忘录。

天然深水良港瓜达尔处在中东、中亚、南亚交汇处，位于波斯湾入海口、霍尔木兹海峡湾口，靠近重要的国际航线，地理位置得天独厚。根据中巴双方达成的共识，瓜达尔港被列为中巴经济走廊建设的旗舰项目。

免费阅读30天