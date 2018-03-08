平昌冬残奥会开幕式 韩朝将各自入场

（早报讯）大韩残疾人体育会8日表示，朝朝双方当天经协商决定，将于9日晚8时在平昌奥林匹克体育场举行的2018平昌冬残奥会开幕式上各自入场，而不共持朝鲜半岛旗共同入场。

韩联社报道，国际残奥会1月赋予2名朝鲜选手外卡参赛资格并同意韩朝代表团在开幕式上共同入场，之后大韩残疾人体育会一直为此积极准备。

然而，大韩残疾人体育会会长李明浩当天下午在江原道平昌运动员村同朝鲜残疾人保护联盟中央委员会委员长金文铁进行协商时，双方就是否在朝鲜半岛旗上标示独岛（日本称竹岛）产生分歧。

金文铁说，不标示独岛有损韩民族尊严，日本对半岛分裂负有责任，由此需将独岛标在旗帜上。残疾人体育会则认为，标示独岛有违国际残奥委会“禁止政治性措辞”的规定，韩朝在2000年悉尼奥运首次共同入场时使用无独岛标示的朝鲜半岛旗，之后也一直使用该旗帜，此次也应如此。另外，考虑到2020年夏季奥运在东京举行，也不宜标示独岛。

经过2次会议后，双方仍未能缩小分歧，最终决定各自入场。韩国是东道国，所以在49个参赛国和地区中最终入场，朝鲜则在日本之后入场。但按照李明浩的提议，韩朝选手将共同担任最初进入平昌奥林匹克体育场的圣火火炬手。

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