十一国即将签跨太平洋伙伴全面进展协定

（早报讯）十一个国家预计周四在智利圣地亚哥签署跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)，在美国去年退出协议，并且立场愈来愈倾向保护主义之际，这项具有里程碑意义的协定扮演了一个反制角色。

路透社报道，就在签约仪式前夕，欧洲及国际货币基金组织(IMF)呼吁美国总统特朗普悬崖勒马，避免让美国钢铝关税计划引发一场贸易战。

这项协议将降低参与国的关税。CPTPP成员国合计经济产值达10万亿美元（13.18万亿新元），占全球经济的13%以上。若美国加入，则占比将达40%。

智利和加拿大贸易数据显示，即便没有美国，该协定也将覆盖有着近5亿人口的市场，从而跻身全球前三大贸易协定。

原来有12个缔约国的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)去年早些时候陷入僵局，当时特朗普在就职仅三天之后就宣布美国退出该协定，声称是为了保障美国就业岗位。

余下由日本和加拿大牵头的11个缔约国1月时敲定了修订后的贸易协定。

特朗普还曾威胁要退出北美自由贸易协定(NAFTA)，除非另外两个缔约国—加拿大和墨西哥同意他所称可改善美国制造业和就业形势的条款。特朗普声称1994年的协定造成就业岗位和工厂都流入了成本较低的墨西哥。

修改后的协定将于新加坡时间周五2时签署，其中剔除了先前应美国谈判代表要求而写入原有TPP协议的一些要求。包括对药品知识产权加强保护，而其他成员国的政府和和维权人士则担心这样的条款可能抬高药品成本。

协议最终版本于2月21日在新西兰公布。

特朗普1月时在瑞士参加世界经济论坛期间称，如果能取得一个更好的协议，美国有可能重新加入该协定。但新西兰贸易部长称近期内这不太可能，而日本则认为现在更改协议会非常困难。

签署协定的国家是澳大利亚、新西兰、新加坡、马来西亚、越南。文莱、日本、加拿大、墨西哥、智利和秘鲁。

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