韩特使：特朗普5月前与金正恩会面

(早报讯)韩国青瓦台国家安全室室长郑义溶透露,美国总统特朗普表明,他将于今年5月之前与朝鲜领袖金正恩会面。

郑义溶在白宫向特朗普汇报他近日访问朝鲜的情况,并透露金正恩表达了他希望能尽快同特朗普会面的意愿。

他说,金正恩表明了希望朝鲜半岛无核化的立场,并承诺不会再进行核试验。金正恩也表示理解美韩例常军演必须持续。

郑义溶指出,在朝鲜采取具体行动停止其核武与导弹计划之前,对朝施压不会停止。

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!