美悬赏660万 缉拿巴基斯坦塔利班领袖

（早报讯）美国国务院周四（8日）宣布悬赏500万美元（约660万新元），缉拿巴基斯坦塔利班组织领袖法兹卢拉（Maulana Fazlullah）。他涉及多起巴基斯坦境内的血腥攻击，并曾于2010年企图在美国纽约时报广场引爆汽车炸弹。

美国国务院宣布，将为提供巴基斯坦塔利班运动组织（TTP）首脑法兹卢拉的相关讯息或下落的人提供500万美元奖金。

此外，美国国务院也悬赏300万美元，缉拿另外两名和TTP有联系的伊斯兰激进份子：巴基斯坦塔利班分支自由人党（Jamaat-ul-Ahrar）领袖阿卜杜勒·瓦利（Abdul Wali)，以及伊斯兰军（Lashkar-e-Islam）领袖曼加勒·巴格(Mangal Bagh)。

美国国务院表示，TTP和卡伊达组织关系密切，美国当局悬赏缉拿的这三个人都是对美国安全构成威胁的。

TTP曾于2014年12月袭击白沙瓦一所军人子弟学校，造成150多人丧命。2017年12月，该组织又在白沙瓦发动另一起袭击案，夺走9条人命。

2012年，为巴国妇女和儿童争取权益的马拉拉被塔利班分子开枪打中头部，也是该组织干的。马拉拉过后获颁诺贝尔和平奖。

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