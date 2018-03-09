美军：美核威慑力对中俄只能维持十年

（早报讯）美国国防部高官和美国战略司令部司令指出，美国面临来自中国和的核武器与导弹威胁，未来10年，美国都有足够能力阻止中俄的“愚蠢”行为，但是美国必须对核威慑力实施现代化，以便应对更远将来的威胁。

美国之音今天（9日）报道，美国国防部负责政策的副部长鲁德周三（7日）在国会众议院军事委员会，就美军战略部队的状况以及2019年预算要求作证时说：“现在美国面临越来越复杂的安全环境，对我们的安全和繁荣的最大挑战是与中国和俄罗斯等大国之间的长期竞争重新出现。这两国以各自不同的方式分别对我们构成挑战。中国和俄罗斯都在寻求重塑世界秩序并改变领土的边界，因此，他们对我们以及我们的盟友和伙伴构成安全威胁。”

他说，与中俄长期竞争要求美国及其盟友进行新的军事投入。这不仅是因为这两国的威胁巨大，而因为未来这样的威胁还会增长。除此之外，美国还需要加大威慑力来应对来自朝鲜和伊朗等流氓政权的威胁。

鲁德强调将美军三位一体核打击力量现代化的重要性。他说美军三位一体的核打击力量已经或者即将进入原设计使用寿命的末期。

美国战略司令部司令、空军上将海腾（John Hyten）也强调中俄对美国安全环境的威胁。

他说： “我觉得至少未来10年我们都不需要担心这个问题。 我们现在的能力允许我们维持这个威慑力。那么我们在防御什么呢？我们防御的是我们潜在的敌人的误判，特别是俄罗斯和中国。我们不能让他们认为他们可以在战场上或是他们可以战略地使用核武器，而美国却无法做出反应。”

海腾强调，美国的核武器和导弹急须现代化。他说：“我们现在必须将我们的武器现代化，因为10到12年，我现在指挥操作的武器即将到达到它们的服役寿命，我们不能允许这样的事情发生。”

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