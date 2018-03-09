经济学人刊文批纳吉 促其别“盗取”选举

（早报讯）英国新闻周报《经济学人》周四（8日）刊登批评马来西亚首相纳吉的文章，主标题更打出“马国首相将盗取选举”，甚至在眉题用了“Stop, thief !”（收手，小偷！）字眼。

星洲网引述《经济学人》的内文，列举了马国国营发展机构消失的45亿美元（近60亿新元），以及首相私人银行账户多出6亿8100万美元等，并称发生了这么多丑闻，一个国家的政府理应很难赢得选举。

其内容也写明，在任何合理的各种选举制度，马国现有的执政联盟根本不该组成政府。文中指出，上一届2013年的大选中，国政仅仅赢得47%的选票，比在野党的51%得票率还要少，但拜不公平的选区划分所赐，国阵在国会中赢得了222席位中的60%议席。

该文章指出：“不过，那次选举的胜利发生在1MDB丑闻爆发之前。1MDB是直属政府的发展基金机构，由首相纳吉担任顾问。美国司法部指控纳吉和他的继子等一班人，用各种舞弊手段挪用1MDB的资金，大部分的钱花在奢侈品上，当中包括用来购买毕卡索和莫奈的画作、私人飞机、钻石项链、曼哈顿顶层别墅和到拉斯维加斯豪赌。今年2月，印尼扣押一艘价值2亿5000万美元的豪华游艇，而美国称这艘游艇是用马来西亚纳税人的钱来购买。瑞士和新加坡目前也正对1MDB展开调查。”

《经济学人》写道，纳吉否认那些过错，但政府并没有尽力去厘清丑闻。至今只有一位反对党政治人物，因为公开官方调查文件而被提控。

根据文章，这些事情无法改善选民对纳吉的印象，而大选最迟必须在8月前举行。由于担心失去政权，马国政府在选举制度上大动手脚，即被反对党议员和一些民间组织指控的选区划分。

《经济学人》写道：“这才是纳吉的目的。他或许贪腐，但他并不愚蠢。他害怕选民有机会选择的话不会投他，所以他夺走了他们选择的权利。”

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