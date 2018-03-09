加泰罗尼亚独派再出招 建议举行新公投

（早报讯）西班牙加泰罗尼亚自治区（简称加区）的独派政党建议，就制订“加泰罗尼亚共和国”的新宪法举行新的公投。这个共和国去年10月宣告成立，但并未真正生效。

法新社周四（8日）取得加区两个主要独派政党的协议内容，它们也提议建立与地区政府平行的政府，由遭罢黜的前自治区主席普伊格德蒙特领导。

去年10月初，加区违反中央政府禁令举行独立公投后，议会在10月27日片面宣告加区独立，但遭中央政府接管，普伊格德蒙特过后流亡比利时的布鲁塞尔。

由普伊格德蒙特的“一起为加泰罗尼亚”（Together for Catalonia）和加泰罗尼亚共和左翼党（ERC）达成的协议，仍须获得极左派分离主义政党人民团结候选人党（CUP）同意。

该协议主张发动全民参与程序，以确立加区独立的目标，这个程序也将催生“未来加泰罗尼亚共和国的宪法”，最后交付公投。

独派也将在比利时创设“流亡的自由政府”，由普伊格德蒙特领导，目标是“促进加区独立大业的国际化”，以及与巴塞罗那的自治区政府协调，“推动建立加泰罗尼亚共和国”。

加区独派虽在去年12月21日的议会选举赢得135个议席，占绝对多数优势，但至今仍未能组成新政府。

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