研究：三手烟增加肺癌风险

（早报讯）美国一项最新研究说，三手烟会增加小鼠患肺癌的风险。

三手烟是指烟民“吞云吐雾”后残留在衣服、墙壁、地毯、家具甚至头发和皮肤等表面的固体残留物，此外还包括物体表面的烟草残留物与空气污染物发生化学反应所产生的第二代污染物。

美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室研究团队近日在英国《临床科学》杂志发表的论文说，幼年小鼠暴露在三手烟中会增加肺癌发病率，并使病情加重。

该团队研究人员利用携带肺腺癌易感基因的小鼠进行实验，使24只小鼠从4周龄至7周龄期间每天暴露在三手烟物质中，按小鼠体重计算的暴露程度为每公斤体重77微克污染物，与通常吸烟者家中婴幼儿的暴露程度相当。

在最后一次暴露过了40周后，研究人员对它们进行检查，并与19只对照小鼠相比较。结果发现，接触三手烟的小鼠肺腺癌发病率更高，与对照小鼠中已发病者相比肿瘤体积更大，数量也更多。

研究团队还使用人工培养的人类肺癌细胞进行体外实验。结果发现，三手烟毒素能破坏细胞内的DNA，诱导DNA双链断裂并促进细胞增殖和集落形成。如果损伤未得到修复，就可能导致基因突变，从而造成细胞癌变。

研究人员认为，在小鼠中发现的三手烟危害同样适用于人类。婴幼儿因为爬行、将物体放入口中等行为，更易受到三手烟危害。

劳伦斯伯克利实验室与多方合作在美国和中国开展的实地调查显示，室内环境中普遍残存三手烟，而传统的清洁方式无法有效去除。

这个研究团队此前还发现三手烟污染具有体外遗传毒性、可危害小鼠免疫系统等问题。

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