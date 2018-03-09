泰国十三个府列为狂犬病高发区

（早报讯）泰国疾病防治厅日前公布，今年以来全泰已有三个人死于狂犬病，染病动物数量250多只。泰国13个府已列为狂犬病高发区，另有42个府列为狂犬病潜在区。

狂犬病高发区依次为泰国东北部、东部、北部和南部。为防止狂犬病在全国范围内爆发，泰国各府8日陆续为猫狗注射狂犬病疫苗，将疑似染病流浪狗送往接收站。

新华社引述泰国农业和农业合作社部的数据报道，2017年至今，泰国感染狂犬病的动物数量达1100多只，去年有10人死于狂犬病。51％以上的染病动物为家养，49％以上的染病动物没有注射狂犬病疫苗。

疾病防治厅厅长素万纳猜说，近两年泰国各地在为动物注射狂犬病疫苗上有所懈怠，加上宠物主人未能及时或定期给宠物注射疫苗，导致染病动物数量增加。

疾病防治厅的数据显示，今年1月至2月，泰国被狗咬伤就医案例接近4万例。

泰国人喜向动物施食，餐厅、街边等公共场所多有流浪猫狗。泰国家畜局2016年的数据显示，泰国流浪狗和流浪猫数量分别多达75万和48万只。

狂犬病是由狂犬病毒引起的损伤中枢神经系统的急性传染病，人类狂犬病病例绝大多数是由携带该病毒的动物咬伤或抓伤而引发，人传人病例极少。狂犬病潜伏期通常为一个月至三个月，一旦发病几乎100％死亡。被动物咬伤或抓伤者须尽快就医，注射狂犬病疫苗。

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