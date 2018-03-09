美军将领：俄准备挑战美军力优势

（早报讯）俄罗斯军事现代化和军力的加强日益对美国和欧洲部队构成威胁。美国一些国防官员担心，俄军力不久将挑战美国及其盟国的军力优势。

俄总统普京不久前炫耀俄四个新的发射系统，能让美国的防御“毫无用处”，展示了俄对其核武库重建的信心，成为外界关注焦点。

同样引起欧美官员关注的是俄罗斯对其常规军队的重新打造，其实力在乌克兰和叙利亚等地已受了考验。

美国之音报道，美国驻欧洲司令部司令斯卡帕罗蒂周四在华盛顿对国会说，俄罗斯日趋现代化军队的运转已达到冷战以来前所未有的程度。

他强调，如果美国不继续推动军队现代化，到2025年的时候，俄罗斯就可能在“军事上的几乎所有领域内挑战美国”。

兰德公司最近的一份报告也得出结论说，东欧地区尤其脆弱。报告警告，如果俄罗斯发动常规进攻，东欧地区的北约部队在“人数和武器装备上都远远不及俄罗斯”。

报告说，俄罗斯在欧洲东翼有大约7万8000名士兵，而北约只有3万2000人。俄罗斯有757架坦克，北约只有129架。

然而，美国国会参议院军事委员会成员周四向斯卡帕罗蒂提出这个问题时，斯卡帕罗蒂却表示，该地区任何可能发生的冲突都不会完全仰仗地面部队和坦克来完成。

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