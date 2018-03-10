美国佛州州长签署控枪法案

美国佛罗里达州州长里克·斯科特于9日签署一份控枪法案。这是继该州帕克兰校园枪击案后，美国政府颁布的首份控枪法案。

美国有线电视新闻网消息，佛罗里达州州长斯科特签署了州参议院第7026号法律草案。继2月14日佛罗里达州帕克兰发生严重校园枪击案后，这是美国政府针对这起事件颁布的首份枪支管制法案。也是该州22年来的首个控枪法案。

事实上，佛罗里达州议会于7日通过了这项控枪草案。草案主要包括三方面内容：一是允许部分教职员工在校园持枪，二是调整法定购枪年龄，从18岁上调至21岁，三是为长柄枪支设定3天销售等候期。

州议会通过这份草案后，草案或因州长签署而立即生效，也可在15天后，自动生效。

据《华盛顿邮报》报道，斯科特称，“签署控枪令只是一个开始。现在是时候谈谈如何有效保障校园安全”。

对此，美国步枪协会（NRA）在佛罗里达州的说客马里奥·汉默已经公开谴责该控枪法案，称其违反了宪法第二修正案。

2月14日下午2时40分许，19岁枪手科鲁兹（Nikolas Cruz）持半自动步枪AR-15进入该州玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中实施犯罪，造成17人死亡。

斯科特签署草案后，美国联合航空公司机长托尼·蒙塔尔托代表遇难者家属宣读了一份声明，“我们呼吁更多的州，跟随佛罗里达制定行之有效的控枪法案，让校园变得安全”。据知，案件发生后，美国众议院通过了增加学生和教师射击训练的法案。

值得一提的是，长期以来，佛罗里达州州长斯科特与美国步枪协会保持着盟友关系，获得过该组织A+会员评级。美国媒体称，在这起枪击案件发生后，斯科特对枪支管制的思路发生巨大转变。斯科特表示，“自校园枪击案后，我没有与美国步枪协会的任何人谈话”。他说，“现在最艰难的事情是不知该如何安慰遇难者家属。”

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