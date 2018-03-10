奥巴马与奈飞洽谈 或当节目主持监制

美国流行媒体平台奈飞公司（Netflix）将制作新的网络视频节目，拟邀请美国前总统奥巴马充当主持人或制作人，亦或同时身兼两职。

美国有线电视新闻网（CNN）8日援引消息人士的话报道，奥巴马正在与奈飞接洽此事。消息来源把这次合作表述为“制作伙伴关系”，称双方合作协议尚未最终敲定。如果成功签约，意味奥巴马夫妇将参与奈飞的新节目。

CNN认为，合作对双方将是双赢。一方面，奈飞将获得独家节目内容；另一方面，奥巴马将对接一个受众群体庞大的流媒体平台。据奈飞方面提供的数字，奈飞有超过1.17亿订阅用户，其中5500万位于美国。

美国《纽约时报》报道，奥巴马夫妇所参与节目的集数和模式尚不确定。报道提到两档可能的节目。一档节目中，奥巴马可能主持一些话题，主要涉及他当政时期的“热点”。另一档节目则聚焦米歇尔·奥巴马在白宫时期关注的话题，涉及营养等方面。

对奈飞而言，与奥巴马签约是公司寻求原创内容努力的一部分。奈飞说，计划2018年花费80亿美元用于内容。奥巴马总统任期结束前夕，媒体曾经报道，奥巴马对卸任后进军数字媒体领域颇感兴趣。

鉴于奥巴马夫妇在媒体领域缺乏经验，尚不清楚他们将得到多少报酬。

多名了解洽谈内容的人士告诉《纽约时报》记者，苹果公司和亚马逊公司同样对与奥巴马签约显现兴趣。这两家公司都有自己的流媒体服务项目。

奥巴马卸任后行事相对低调。美国企鹅兰登书屋去年说，已经获得奥巴马夫妇的新书出版权。新书内容将涉及二人在白宫的岁月，版权费据外媒报道超过6000万美元。

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