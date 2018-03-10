美媒：10年来最严重流感肆虐美国

美国《华尔街日报》称，美国正经历10年来最严重的一场流感疫情，数千人因流感住院，平时看似健康的成年人也难逃此劫。一些家有老小的中年人因流感匆匆离世。

文章称，一般来说，在头疼、发烧和咳嗽几天后，大多数人的免疫系统都会战胜病毒，恢复健康。然而，2018年数千美国人因肺炎和其他并发症住院接受治疗，其中包括没有基础病、看似健康的成年人。

美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，简称CDC）称，今冬全美住院率是2010年以来最高的，报告的流感病例数字与2009年全球流感大爆发期间的数字一样高。

流感和肺炎导致的死亡人数占美国死亡总人数的比例已上升至近几个流感季节以来的最高水平之一。据CDC称，美国每年有1.2万至5.6万人死于流感，估计这个流感季的死亡人数将处于区间上限。老人和幼儿风险最大。

“这不是普通的感冒，”CDC流感部门首席医疗官乌耶基（Tim Uyeki）说。

乌耶基博士说，当身体的免疫系统反应过度时，可能出现并发症，因为过度的免疫应答容易引发激进的炎症反应，导致病毒性肺炎、器官损伤或败血症。他说，患上流感后，细菌有时会更容易侵入血流，从而导致可引发败血症的细菌性肺炎。

这两种情况下，流感患者的病情都可能迅速恶化，同时伴有高热，或体温异常偏低，以及气短。据CDC称，美国今年最主要的流感病毒为来势汹汹的甲型H3N2流感。过去数周的事实证明，甲流和乙流均可构成致命威胁。

根据CDC和其他国家的研究显示，今年的疫苗不是很有效，但它可以减轻流感症状。

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