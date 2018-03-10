马克龙访印度 欲让法国成印度在欧首选伙伴

“印度，马克龙想要征服的新土地。” 对法国总统马克龙于本周五展开对印度为期三天的国事访问，法国《费加罗报》9日以此为题点明了马克龙此行的雄心。

“可以预料，在生意、谈判与合作当中，必定会掺杂马克龙的魅力攻势”，《费加罗报》称，印度是继中国之后，世界第二个人口超过10亿级别的国家。

目前法国对华每年出口产品及服务价值为180亿欧元，对印出口额仅有50亿欧元。因此，马克龙需要在交通、能源、环保等其他领域“征服印度这块新土地”。

路透社则认为，马克龙访印有一个雄心勃勃的计划，那就是让法国取代英国成为新德里在欧洲的首选伙伴。

本周四在“今日印度”电视台播出的采访中，马克龙表示：“在历史上，英国是印度在欧洲的合作伙伴，但我希望在21世纪，法国才是印度在欧洲的优先合作伙伴。

这次与马克龙同行的是一个由多家法国著名公司组成的代表团，包括法国电力公司、达索航空公司、施耐德电气公司和苏伊士公司等。法国外交部长勒德里昂说，法印双方对合作目标期望很高，不少项目都走在“前景看好的道路上”。

为了给印度留下一个好印象，马克龙此行还特别注意印度的文化及民俗细节，以免出现加拿大总理特鲁多那样的问题。

如果马克龙此行能让印法两国在国际挑战问题上达成共识，两国都会受益。

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