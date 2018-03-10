调查：超两成20至29岁韩国人曾买虚拟货币

（早报讯）调查显示，韩国20至29岁人群中每五人有一人曾购买虚拟货币，而购买虚拟货币的比例随着年龄增长而减少。

韩联社报道，韩国金融投资者保护基金会去年12月针对首尔和六大广域市及环首都卫星城居住的2530名25至64岁市民进行有关虚拟货币的调查。

调查显示，购买虚拟货币的比例与年龄成反比。20至29岁有购币经历的比例为22.7%，30至39岁为19.3%，40至49岁为12%，60至69岁为10.5%，50至59岁为8.2%。

不过，购币金额与年龄成正比。60至69岁投资者平均购币658.9万韩元（约8140新元），其后依次是50至59岁（628.8万韩元）、40至49岁（399.2万韩元）、30至39岁（373.9万韩元）、20至29岁（293.4万韩元）。另外，60至69岁投资者中投资超千万韩元的比例达21.1%。

针对购买虚拟货币的目的，70.2%回答“投资”，34.1%回答“为了使用结算服务”。在不持有虚拟货币的受访者中有69.9%的人表示“今后没有购买虚拟货币的意向”。被问及不购买虚拟货币的原因时，46.2%称“担心黑客等安全问题”，31.4%表示“价格波动太剧烈”。

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