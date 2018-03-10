民调：国阵马来选民支持率下滑

（早报讯）马来西亚智库INVOKE最新民调显示，马来选民对国阵的支持率日渐下降，因此国阵来届大选可能面对马来海啸。

INVOKE创办人拉菲兹昨晚在“第14届全国大选预测论坛：大数据告诉了我们什么？”表示，他们2016年至今通过电话及网络访问超过20万名选民后发现，马来选民对国阵的支持率最近三个月持续下降。

拉菲兹也是反对党公正党副主席，素有“爆料天王”之称。他说，民调显示马来选民对国阵的支持率在2017年达41.1%，但今年1月跌至35.1%，上月跌至28.5%。

他说，马来选民对反对派希望联盟的支持率，则从2017年的9.9%逐月上升至上个月的14.1%。他认为这些数据显示来届大选可能出现马来海啸。

拉菲兹表示，上述民调也显示，国阵的华人选民的支持率依然偏低，只介于20.3%至18.9%之间。华人对希盟的支持率则从2017年12月的34.4%下跌至32.3%，但在今年1月上升至44.2%。

他指伊斯兰党来届大选将一败涂地，不但丢失所有国会议席，连执政近30年的吉兰丹州政权也会丢掉。

上述说法引起伊党不满。伊党主席哈迪阿旺今天指这份民调“离谱”。“我们有自己的民调，也会与其他民调比较。”

伊党总秘书达基尤丁则指Invoke民调曾多次出现疏漏，因此可信度备受质疑。“我建议他（拉菲兹）调查一下，公正党能否捍卫雪兰莪。”

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