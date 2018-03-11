研究：成年人的脑细胞可能不会再生

（早报讯）一个国际科研团队发现，人类大脑海马区的新生神经元数量在出生后急剧下降，到儿童期已经十分稀少，成年大脑完全没有神经元再生的迹象。

新华社报道，许多哺乳动物的大脑到成年后还会产生新的神经元，20世纪90年代以来的一些研究表明人类可能也是如此，但部分科学家对此存疑。这项发表在英国《自然》杂志上的新成果将加剧有关争论，促使人们重新思考神经元再生问题。

海马区是脊椎动物脑部的一个重要区域，对记忆、学习和情绪起到关键作用。如果海马区天然具备神经元再生的能力，就可以通过强化该能力来修复大脑损伤、治疗神经系统疾病。

美国加利福尼亚大学旧金山分校、中国复旦大学等机构研究人员报告说，他们检测了59份人类脑组织样本，涉及从胎儿到晚年的不同阶段，用寻找特定蛋白质和辨认细胞形状两种方法，对海马区新生神经元进行计数。

研究发现，在胎儿期14周时，不同发育阶段的新生神经元从胚胎的“休眠地带”涌入海马区，这一趋势到22周时明显放缓。出生一年后，未成熟神经元的数量已经大幅减少，并保持下降趋势。所有样本中，存在未成熟神经元的最大年龄为13岁。

研究人员还对猕猴进行类似研究，发现了同样的趋势。他们提出，新发现之所以与以往研究结果大相径庭，可能是以前使用的检测方法不够准确。

目前还没有确认新生神经元数量的万全方法，而且脑组织样本无法完全反映活体大脑的情况，新发现需要进一步研究确认。

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