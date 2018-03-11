韩访朝特使团明起访中日俄 介绍访朝访美结果

（早报讯）以文在寅总统特使身份访问朝鲜的青瓦台国家安保室长郑义溶和国家情报院院长徐薰结束访美行程，于11日下午返回韩国。

郑义溶和徐薰5日起对朝鲜进行访问，并于8日启程前往美国，向美国总统特朗普转达了朝鲜劳动党委员长金正恩希望早日会见特朗普的口信。特朗普接受了朝方的提议，朝美首脑会谈有望在5月底前举行。

韩联社报道，郑义溶和徐薰将在回国后向文在寅汇报访美成果，并讨论在韩朝、朝美首脑会谈问题上居间协调朝美立场的方案。郑义溶将从12日起陆续访问中国和俄罗斯，徐薰和青瓦台国家安保室第二次长南官杓将于12日访问东京，分别介绍访朝、访美结果。郑义溶13日结束访华之旅后径直赶赴俄罗斯。他是否拜会中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京尚未确定。

据悉，若郑义溶和徐薰访问中国、日本、俄罗斯时未能拜会各国首脑，文在寅有可能同各国首脑通电话。

另外，按文在寅指示，青瓦台正在组建韩朝首脑会谈筹备委员会。青瓦台相关负责人表示，将研究以往两次韩朝首脑会谈如何进行、为会谈提供哪些援助。预计与统一部等有关部门协商后，有望于本周初敲定委员会人事及工作安排。

该人士分析称，此次会谈与上两次会谈性质截然不同。以往，为了避免一方失约影响到整体对话局面而设置了六方会谈，而这次事态发展情形出乎预料。原本打算为了创造韩朝首脑会谈的条件而促成朝美对话，没想到一步到位得以直达终点。

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