天然钻石揭示地幔深处可能有水

（早报讯）美国内华达大学等机构研究人员从天然钻石包裹的杂质里发现了一种特殊的水冰，这可能意味着地面以下几百公里的地幔深处存在大量的水。

新华社报道，研究人员分析了来自中国和非洲的3块钻石，发现其内部包裹着“冰七”。这是水的一种晶体，密度大于普通的冰，通常在高压下才能生成。

地幔中的高温高压使碳元素结晶形成钻石，偶尔会将周围的尘埃或液体杂质包裹进去。钻石随火山活动上升到地表，内部杂质成为人类研究地幔深处物质的独特窗口。除了“冰七”，这3块钻石还包裹着含镁方解石、岩盐和富含碳的液体等。

分析显示，410千米至660千米深处的地幔转换带富含液态水，660千米至800千米深处的下地幔上层可能也是如此。这是迄今在地球最深处发现的水，也是首次发现地幔转换带含水的直接证据，相关论文发表在新一期美国《科学》杂志上。

地球分为地壳、地幔和地核三个圈层。地壳和地核两者之间是厚约2900千米的地幔。由于不同深度的构造不同，地幔呈现分层结构，地幔转换带将上地幔和下地幔隔开。

科学家认为，地壳碎块下沉到地幔中时，会将大量海水带下去，在地幔转换带释放出来。地幔转换带中是否含有大量的水，关系到地幔中的热量传递、岩石的物理和化学变化，新发现对研究地球内部活动有着重要意义。

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