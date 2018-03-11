马来西亚华人黑帮最多

（早报讯）马来西亚警方发现当地超过六成黑帮是由华人主导，但全国9000多名黑帮分子却有4000多名是印裔，华人黑帮分子只有3000多人。

马来西亚警方反伤风化、肃赌及私会党取缔组（D7）总监罗海米接受《中国报》专访时表示，根据警方记录，全国共有105个黑帮，这些黑帮之下又有576个分部，活跃黑帮分子有9042人。

他说，占全国人口23.2%的华人竟主导65个黑帮，占全国黑帮总数62%，也让华人成为主导最多黑帮的族群，活跃黑帮分子3113人。

他表示，华人黑帮成员在原有帮派羽翼渐丰后，往往就会另起炉灶而创立新帮派。这些新帮派领导人有些会与原有帮派结盟对抗其他势力。“一些原有帮派则视新帮派为叛徒而不断打压，导致江湖经常腥风血雨。”

罗海米说，人口200多万的印裔主导18个黑帮，旗下有267个分支和4143名活跃分子。

他说，印裔黑帮成员与华裔黑帮成员不同。印裔黑帮成员极少自立门户，因此得到的印裔黑帮都是旧帮派。印裔黑帮数目虽然不多，但旗下支会却很多，其成员数目也最多。

他表示，马来人在全国主导20个黑帮，旗下有120个分支，活跃者1513人。其他族群则主导两个黑帮与22个分支，活跃者273人。

罗海米说，警方去年在吉打、槟城、霹雳、雪兰莪、森美兰和柔佛侦破多个涉及谋杀、枪杀、绑架和毒品案的黑帮分会。“警方去年在各州瓦解多个恶名昭彰的黑帮，包括04党、24党和360党等等。”他说，警方去年共逮捕1541名黑帮成员，相较2016年逮捕的1338人增加203人或15%。

免费阅读30天