美财长：美朝峰会先决条件为无核与导弹测试

（早报讯）美国财政部长慕钦星期天（11日）说，美国总统特朗普与朝鲜领袖金正恩会面的先决条件，为朝鲜不再进行核子或导弹测试。

白宫新闻秘书桑德斯上周五说，如果朝鲜没有实质与可验证的行动，美朝峰会不会举行。慕钦当天接受全国广播公司（NBC）节目访问时，被要求对桑德斯的讲话做出澄清。

慕钦说：“我们不应混淆。总统已经表明，条件是不能有核试或导弹。”

韩国总统特使团8日到华盛顿同美国总统特朗普会谈之后宣布，特朗普与朝鲜最高领导人金正恩将在5月会面。如果落实，这将是历来美朝在任首脑第一次会晤。

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