普京：接乌龙通报 2014冬奥差点打下一架客机

（早报讯）俄罗斯总统普京自己揭露一段秘辛，2014年索契冬奥开幕式期间，他曾下令战机击落一架遭劫持以攻击冬奥的客机，所幸后来证实劫机通报只是乌龙。

中央社援引今日俄罗斯（RT）报道，普京在一名官方电视台制作人所制的传记纪录片中，首度曝光这段他所谓的“敏感机密故事”。

普京回忆，2014年2月7日，就在他准备动身前往冬奥开幕式场地菲施特奥林匹克体育场时，接到一通负责冬奥维安官员的电话。当时体育馆内有4万名观众、数千名选手及数十名各国领袖，正等着会向全球数十亿观众转播的开幕式登场。

官员告诉普京，一架由乌克兰飞往土耳其的飞机被乘客劫持，劫机者声称他们在机上放了炸弹，下令班机转向索契，此外相关劫机信息非常有限。

据同在片中受访的俄国联邦安全局局长博尔特尼科夫称，当时俄军多架战机紧急升空。

普京告诉采访者，他问了负责维安的官员有何建议，“对方答案一如预期，就是‘依照维安计划打下飞机’，于是我说：‘那就依你们的计划吧。’”

普京回忆，即便已到开幕式会场，当下“5到7分钟”他无法告诉任何外国达官显要或官员发生何事，所幸他终于又接到第二通电话，“同一名官员说，确认只是乘客喝醉胡闹，飞机很快会如期降落在伊斯坦布尔”。

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