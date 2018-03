(早报讯)路透社报道,一架载有好几人的直升机星期天坠入纽约市东河,警方与消防局的蛙人正在现场进行搜救。

美国联邦航空管理局说,该欧洲直升机公司(Eurocopter)AS350直升机是在当地时间晚上7时(新加坡时间周一上午7时)左右坠落,当局正在调查这起事故。

据《纽约邮报》报道,直升机载有至少五人,其中一人自行逃出,另四人仍受困机内。

