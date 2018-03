(早报讯)美国纽约星期天发生直升机坠入东河的事故,已造成至少两人丧命,救援行动仍在进行中。

路透社报道,纽约市长白思豪的发言人菲利普斯在推特发文说,“至少有一人生还,至少两人死亡,蛙人还在水中”。

The Mayor was just briefed by the police and fire commissioners. At least one survivor, at least two fatalities. Divers are still in the water.

— Eric Phillips (@EricFPhillips) March 12, 2018

有媒体报道称,这架直升机载有五六人。纽约警方表示,有三人送院。

免费阅读30天