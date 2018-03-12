继猫山王后成新财源 马国拟设黄梨椰子工业局

（早报讯）马来西亚农业及农基工业部长阿末沙比里指出，基于椰子及黄梨是马国的新财富资源，该部门计划成立黄梨及椰子工业局，并把这项法案于今年底提呈国会。

阿末沙比里说：“椰子及黄梨继猫山王榴梿后，成为大马的新财富资源，但我国现今只有黄梨工业局，椰子则是分开管理，没有专门的发展局。”

《星洲日报》报道，阿末沙比里是于昨早在日叻务一黄梨种植场巡视后召开新闻发布会，作出披露。

他提到，根据调查，马国黄梨对国外销售有庞大的需求量，其中以MD2品种备受中国、中东、日本及韩国青睐。

椰子方面，马国每年向邻国进口1亿510万个椰子，总值约2亿260万令吉（6823.2万新元），以应付国内每年约7亿个椰子的需求。

阿末沙比里相信，在新财富资源计划下，政府今年可拨款2750万令吉发展椰子业及2960万令吉发展黄梨业；届时，黄梨及椰子种植将扩大到全国，其中拥有山丘地形的日叻务，可栽培出特别甜的黄梨。

“目前，最大黄梨园在柔佛州，我希望我们往后也能出口椰子，但我们必须改变旧思维，只要农作物足够应付人民需求，就可以把余下的产品出口到国外。”

他补充，在黄梨旺盛的季节，MD2品种黄梨可为马国带来每公顷土地15万令吉收入；至于椰子，每公顷土地可带来3万5000令吉的收入。

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