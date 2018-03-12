特朗普考虑任命微软前高管为首席经济顾问

（早报讯）美国白宫一官员星期天称，总统特朗普正在考虑让曾在微软和通用汽车担任高管的里德尔（Chris Liddell）出任其首席经济顾问，证实了媒体此前的报道。

路透社报道，白宫国家经济委员会主任柯恩日前宣布将辞职后，特朗普正在寻找继任人选。柯恩是在特朗普决定对进口钢铝征收关税后辞职的。

里德尔是总统战略计划主任。特朗普的贸易事务顾问纳瓦罗（Peter Navarro）也是人选之一，不过他表示没有参与竞争。据悉，保守派评论人士库德洛（Larry Kudlow）也被指为一个人选。

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