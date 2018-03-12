研究：手机不离手是对社交互动上瘾

（早报讯）加拿大一项最新研究发现，令人上瘾的智能手机应用和功能都指向人类渴望与他人互动的意愿，对手机上瘾者不是厌恶社交，而是太热衷社交。

新华社报道，一直以来，人们认为那些时时刻刻盯着手机、查看好友是否在线的人是沉迷于网络世界而忽视社交。加拿大麦基尔大学心理学研究人员在新一期美国《心理学前沿》杂志发表报告说，这种解读可能有误，对手机上瘾者不是厌恶社交，而是太热衷与他人互动，因此解决这个问题可能比原来想象得简单。

论文作者、研究认知和文化进化发展的心理学教授塞缪尔·韦西埃解释说，观察和监测他人、同时也希望被人关注和监测的意愿，可以追溯到人类发展史上很久远的阶段。人类进化成了一种有独特社交习惯的种群，需要不断有来自他人的输入来建立一种文化上被认定为合理的社交指南。这也是人们寻求生活的意义、目标和自我认知的一种方式。

韦西埃补充说，就像在后工业时代，食品不再匮乏，然而我们从历史进化压力下形成的对脂肪和糖的渴望依然存在，因而会很容易引发对食物永不满足的追求，进而导致肥胖症、糖尿病和心脑血管疾病。“正常对社交的需求和通过智能手机与人沟通带来的心理奖赏会被绑架，产生一种时刻想要看手机的病态需求。”

因此，研究人员建议手机上瘾者关掉各种推送开关，并制订合理计划，定时查看手机，并建议禁止在晚间和周末收发邮件。此外，研究人员认为，除了规范科技企业和相关手机应用，学校和家长也应该引起足够重视，与那些对手机上瘾的青少年多交流沟通。

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