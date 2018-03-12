英国若无协议脱欧 企业成本每年或增千亿新元

（早报讯）根据周一公布的一份报告，如果英国在未与欧盟达成协议的情况下脱欧，那么英国和欧盟企业每年将面临580亿英镑（约1057亿新元）的额外成本，而英国庞大的金融业将首当其冲。

路透社报道，这份由奥纬咨询（Oliver Wyman）和律师事务所Clifford Chance起草的报告称，如果英国在未达成协议的情况下脱欧，除英国以外的欧盟27国企业每年将因关税和非关税壁垒不得不支付310亿英镑；向欧盟出口的英国企业每年也将得支付270亿英镑。

报告中称：“这些增加的成本和不确定性可能会降低企业的盈利能力，并威胁到某些业务的存活。”

英国定于明年正式脱离欧盟。若无法达成协议，英国与欧盟剩余27国之间的贸易将遵循世界贸易组织规则和关税，这与英国作为欧盟单一市场成员国所享有的准入权形成鲜明对比。

虽然英国政府希望达成协议，但其表示为任何可能出现的结果做好了准备，包括在没有达成协议的情况下脱离欧盟。英国政府已拨出30亿英镑以应对可能发生的各种情况。

报告指出，如果英国留在某种形式的关税同盟之内，将会使双方的成本降低一半。

然而，首相特雷莎·梅已排除英国留在欧盟关税同盟的可能，因为这将妨碍英国与中国和印度等高速增长的经济体达成贸易协议。

这份报告显示，英国无协议脱欧造成的额外成本中的70%将由五个行业承担：金融服务、汽车、农业和食品饮料、消费品以及化学和塑料行业。

英国的金融服务企业损失将最为惨重。与一些汽车和航天企业可以转向国内的零部件供应商不同，金融服务企业不得不在欧盟设立新的业务以继续为他们的客户提供服务。

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