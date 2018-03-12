安华提前出狱或有变数

（早报讯）马来西亚副首相及内政部长阿末扎希表示，当局将于6月8日释放公正党实权领袖安华。但阿末扎希说，违反纪律的囚犯可能遭当局撤销提前出狱的机会。

公正党亚罗士打区国会议员魏晓隆日前在国会要求內政部证实安华获释的确实日期。阿末扎希在书面答复中表示，根据1995年监狱法令及2000年监狱条例，安华的出狱日期为6月10日（星期日）。由于当天和前一天都是假日，因此安华将提前在6月8日获释。魏晓隆要求內政部证实安华的释放日期。

根据监狱法令，刑期超过一个月者若刑满当天为週末或公共假期，此人可提早一天获释。

但阿末扎希也说，根据2000年监狱条例，任何违反纪律的囚犯都可能遭当局撤销提前出狱的机会，其刑期及出狱日期到时也将有所变动。

内政部副部长诺加兹兰今年1月曾表示，安华若违例发布声明，当局可能驳回安华提早出狱的申请。他说，服刑中的安华若要发布任何声明，都必须经过监狱局总监批准，否则就抵触监狱局法令并将受惩治。他表示，当时一些据称是安华发布的声明，包括安华支持前首相马哈迪成为希盟首相人选的声明。

安华2015年2月10日二度因鸡姦案而入狱五年，原本刑期将到2019年。他在狱中表现良好而获得减刑，因此可在6月10日出狱。但安华即使提早获释也无法出任希盟首相，除非他能得到国家元首批准撤销宪法第48条文列明的禁令。

宪法第48条文阐明，任何国会议员一旦因刑事罪被判入狱一年以上或罚款2000令吉（约660新元）以上，此人出狱后五年内都不可竞选任何议席，除非他得到苏丹或最高元首赦免。这造成安华出狱当天后五年内都无法竞选任何国州议席，因此也不可能出任首相。

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