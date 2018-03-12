世卫疾病名单首现“X疾病” 或危及数百万人生命

（早报讯） 世界卫生组织近期公布了2018年可能引爆全球威胁的八种疾病，其中包括一种神秘的“X疾病”，引发人们热议。

据世界卫生组织解释，“X疾病”代表一种未知病原体造成的严重流行病，或会夺去数百万人性命。

自2015年起，世界卫生组织每年都会公布一份优先研究疾病名单，这些疾病可能导致全球公共卫生危机，因此世界卫生组织鼓励科学家加强研究，协助诊断和治疗。

在世界卫生组织上月更新的疾病名单中，除了沙斯（SARS）、中东呼吸综合征（MERS）和伊波拉（Ebola）等病毒外，还出现了一种“X疾病”。

据报道，“X疾病”首次出现在世界卫生组织名单中。世界卫生组织解释指，“X疾病”代表一种未知病原体造成的严重流行病，它有机会在任何时间、由多种来源触发，包括意外泄漏和恐袭，恐会夺去数百万人性命。

据了解，“X疾病”可从多种源头形成，包括化学武器流出的病毒，也可能随着人类社会的发展或是人、畜共频繁接触的传染而出现新的疾病。未来有可能因宿主、环境等行为改变而容易大流行。

世界卫生组织专家罗廷根承认，加入“X疾病”给人一种奇怪的感觉，但严重疫症往往是由从未接触的新疾病引发，因为人体对它们没免疫力，传染速度将非常快。

世界卫生组织专家科普曼斯指出，旅游和贸易活动增加，也将增加新疾病于全球传播的速度。世界卫生组织警告，新一波流感大流行随时发生，有可能在200天内导致3300万人死亡。

罗廷根建议国际社会尽早准备，加强医疗体系应变能力，在新疾病爆发时，尽早得出诊断方式并研制疫苗。

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