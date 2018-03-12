安倍就森友审批文件篡改问题道歉

（早报讯） 日本首相安倍晋三12日就围绕向学校法人“森友学园”出售国有土地的审批文件被篡改问题道歉。

据共同社报道，安倍说：“这是有可能动摇对整个行政信赖的事态，深切感受到作为行政首长的责任……向国民深表歉意。”

安倍认为，副首相兼财政部长麻生太郎没有必要辞职。安倍在官邸向媒体作出了上述表态。

安倍同时强调：“此事因何而起，将为弄清事情全貌推进调查。希望麻生能够履行这一责任。”

安倍称：“在一切变得清晰的阶段，希望其为了恢复信赖竭尽全力致力于组织重建，以防止再次发生这样的事情。”

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