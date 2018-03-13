英首相：前双面间谍受武器级神经剂毒害

（早报讯）英国首相特雷莎·梅对英国国会议员说，前双面间谍斯克里帕尔和他的女儿可能受到武器级的神经剂的毒害。

她指出，英国政府认为俄罗斯“很可能”对发生在索尔兹伯里的中毒事件负有责任，英国外交部已要求俄罗斯大使做出解释。

英国广播公司引述特雷莎·梅的话说，在攻击中使用的化学物被认为是名为Novichok的神经毒剂。如果在周二（13日）过后俄罗斯还没有做出“可信的回复”，英国就会认为那是莫斯科“非法使用强力”的行为。

她说：“这或者是俄罗斯国家针对英国的直接行动，或者是俄罗斯政府对有潜在灾难影响的神经剂失控并且让它落入他人之手。”

特雷莎·梅说，英国必须准备好可能采取更广泛的措施，如果俄罗斯没有于周三做出充分解释，她就会在国会公开这些措施。

本月4日，66岁的退休俄罗斯军事情报官员斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上。他们被送往医院抢救，目前病情严重，但状况稳定。

这起中毒事件再次引发在过去20年来英国发生的一系列死亡事件的猜测。英国内政事务特别委员会主席库珀周二写信给内政部长要求对过去发生的14起死亡重新进行调查，包括一些死于心脏病、自杀、事故和其他自然原因的死亡，因为有人说那些死亡可能同某国支持的谋杀行动有关。

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