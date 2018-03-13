特朗普：提高购枪者最低年龄缺政治支持

（早报讯）美国总统特朗普周一（12日）表示，他要等法庭判决后再决定是否采取行动提高购枪者的最低合法年龄。但他承认这么做缺乏政治支持。

佛罗里达一所高中上个月发生致命枪击事件，导致17人死亡后，白宫星期天（11日）宣布，将协助各州为一些教师提供“严格的枪械培训”，并支持国会提出的一项为背景调查系统提供更多资料的法案。

特朗普周一在推特上称，将充分支持“大力改进和加强对购枪者的背景调查“。他也透露，很快就会禁止扩大攻击性武器杀伤力的撞火枪托（bump stocks）。

他表明，“将允许训练有素的专家教师在州法允许的情况下，在校内不公开携带武器”。

不过，针对把购枪者的最低年龄从18岁提高到21岁，特朗普说，他暂时不会这么做。他说：“要看法院对一些诉讼案如何裁决，再采取行动。”

特朗普指出，一些州在国会没有修订法律的情况下，正在自行提高枪支购买年龄。他表明：“事情正在迅速发展，但没有太多的政治支持。”

佛罗里达州刚于上周颁布州法，禁止21岁以下者购买枪支。

美国全国步枪协会针对这一法律提起诉讼，称其违反了许多人认为确定了枪支拥有权的美国宪法第二修正案。

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