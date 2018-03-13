散布仇恨罗兴亚言论 联合国剑指面簿

（早报讯）调查缅甸涉嫌种族灭绝案件的联合国人权专家周一（12日）指出，面簿（Facebook）在散布仇恨言论中扮演一定角色。

面簿尚未对此做出回应，但该公司此前曾表示，已着手删除缅甸的仇恨言论，并封锁持续分享这类内容的使用者。

罗兴亚人游击组织“若开罗兴亚拯救军”在去年8月25日袭击若开邦30个军警哨所，缅军随即反击追剿，并对罗兴亚族进行大镇压，其士兵被指普遍干下烧杀、奸淫、掳掠的罪行，至今已迫使超过65万罗兴亚人越境逃到孟加拉。

联合国负责缅甸问题的独立国际发掘事实任务小组主席达鲁斯曼告诉记者，社交媒体在缅甸扮演了“举足轻重的角色”。

他说：“社交媒体……实际上影响了公共领域言论的尖锐性、歧见和冲突程度，仇恨言论当然是其中一部分。就缅甸局势而言，社交媒体就是面簿，面簿就是社交媒体。”

联合国缅甸人权状况特别报告员李亮喜说，面簿是公众、民众与私人生活的一大部分，缅甸政府通过面簿向大众散布资讯。

她说：“在缅甸，所有事情都是透过面簿达成。”她指出，面簿帮助了这个贫困国家，但也被用来散布仇恨言论。

她说：“面簿被用来传达公共讯息，但我们知道，极端民族主义者佛教徒有自己的面簿帐号，他们针对罗兴亚等少数族裔煽动了许多暴力与仇恨……我担心面簿现在成为一头猛兽，偏离了初衷。”

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