前往韩国淘金不成 5000马国人成非法劳工

（早报讯）马来西亚估计有约5000人受招聘广告误导，以为到韩国打工可赚高薪，结果事与愿违，沦落他乡成为非法劳工，还须经常避开执法单位取缔。

英文《星报》团队走访首尔市内的梨泰院及距离韩国首尔约80公里外的阴城郡时，当地志工及马国招聘代理估计，约5000名马国人在韩国逾期逗留及非法工作。

星洲网引述该报道指出，这些马国人从广告得知招聘，支付代理上千令吉后，透过旅游签证入境韩国。

一名自称为法汉的马国人说，他与两名友人约2个月前在一家海带生产公司工作一星期后，未领取薪金便遭雇主解雇，迄今无家可归。

24岁的他在工作首个星期因发烧遭解雇。他说，他谨依赖其他朋友提供食物，有时候只有饼干可充饥；至于住宿，他们星期一至星期五借住在朋友家，周末则会在首尔中央清真寺过夜。

另一名不愿具名的女子则透露，她在洋葱及番薯农场工作，与另18人居住在同个屋檐下。

由于屋内过于拥挤，部份住宿者必须在厕所前或厨房地板睡觉。她声称，她们曾因工作效率不够快遭到肢体虐待。

雇主也因他们为非法外劳，经常以各种方式剥削权利，如须长时间工作且无休息时间丶禁止与其他员工聊天及扣留工资等，并相信他们碍于非法外劳的身份不敢向执法单位投报。

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