马国儿童营养不良？教育部驳联合国报告

（早报讯）联合国最近发表报告，突出吉隆坡贫穷儿童的营养问题严重，不过马来西亚教育部却不以为然，抨击联合国乱把马国跟加纳相比较。

当今大马报道，马国公正党班底谷国会议员努鲁依莎在国会质询教育部长，要求后者交代“一个马国维他命计划”（Program Vitamin 1Malaysia）的进展和成效。

她表示，根据联合国报告，人民组屋儿童的发育迟缓问题，比加纳儿童高出22%。

不过，教育部长马哈基尔卡立质疑联合国的调查结果，坚持全马学童皆没有食物不足的问题。

他说：“我不知道这份报告（联合国）的结果是怎么得来的，竟然拿我们跟加纳比……我们可以亲眼见证，如果跟加纳的儿童相比，我们已为所有（有需要的孩童）提供所需的食物。”

他透露：“我们已完成一项调查，结果显示，孩童没饭吃而陷困的问题不存在，也没有老师投诉学校的孩童缺乏食物。”

联合国儿童基金会上个月发表一份关于吉隆坡廉价组屋的城市儿童贫穷调查报告。

该报告指出，许多居住在人民组屋的儿童没钱上学，由于父母也无法为他们提供食物，他们面对营养不均、发育不良的问题。

始于2011年10月的“一个马国维他命计划”，是教育部为贫穷学生提供食物辅助计划的一部分。马国小学生在老师的监督下，每星期获得分派三次的综合维他命药丸，以提升贫穷学生的智力发展和加强学生的免疫系统抵抗力。

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