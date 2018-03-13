英国大学课程将按教学质量评级

（早报讯）英国教育部周一（12日）宣布，计划从2020年开始实行新的大学考核标准，将按教学质量等指标给不同课程评级。

新华社报道，负责大学事务的英国国务部长吉马赫在宣布这一计划时说，不同于高校综合实力排名，新的考核计划将单独考核大学的不同课程，按教学质量、学习环境、就业前景等指标，将课程划分为金、银、铜三个等级。

他表示，评级结果将方便学生了解、对比不同院校的相同专业课程，从而选择报考拥有“金牌”课程的学校，让学生付出的高额学费物有所值。同时，这样的评比也将使那些教学质量差的“铜牌”课程无处遁形，进而有助于提升英国大学的整体教学质量和声誉。

英国教育部将在此后10周内就此征询公众意见。

据了解，首批将有50所高校被纳入新考核计划，包括剑桥大学、伦敦帝国理工学院、伦敦政治经济学院等知名高校。

舆论认为，英国政府此举旨在进一步施压高等院校，以回应民众对学费和大学校长收入过高等问题的抱怨。目前，英国高校平均学费突破每年9000英镑（约1万6410新元），学生申请助学贷款利率高达6.1%。这种现状导致英国大学生还贷压力远超其他英语国家毕业生。

英国教育部上月宣布将调整大学学费收费标准，降低艺术、社会科学等就业优势偏弱专业的学费。

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