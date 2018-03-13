纳吉：希盟宣言可令马国破产

（早报讯）马来西亚首相兼财长纳吉今天说，在野的希望联盟竞选宣言不但会导致国债从6800亿令吉（约2286亿新元）增至1兆令吉，甚至可能致使国家面临破产，因此促希盟别再用这种宣言来欺骗人民。

他说，希盟宣言没给人民获益，反而会让人民活在痛苦中，反观国阵政府却有能力并妥当处理和偿还国债。“我们可以做到的才会给予承诺，绝不会信口开河。”

《星洲日报》报道，他今天早上到玻璃市马来西亚大学出席“2018年财政预算案：与青年及大专生对话会”，再到加央为玻璃市城市转型中心（UTC）主持开幕，他在会上致词时多次强烈抨击希盟的竞选宣言。

纳吉说，许多人都说马来西亚即将面临破产，这都是不正确的资讯，马来西亚去年的经济成长率冠全球达到5.9%，有助于吸引更多外资，也就为人民提供充足的就业机会。

他强调，政府为人民提供多项免费政策包括免费中小学教育，不过要照顾人民福祉，政府不能给予全免，必须设法确保国家经济成长。“试想想，如果像希盟宣言那样，要取消消费税（GST），从何得到450亿令吉收入？反对党要取消大道收费，哪有3380亿令吉入？我们征收大道收费，也是延续那老人家（指前首相马哈迪）的脚步啊。”

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