马国未来5年内设立KLIA3

（早报讯）吉隆坡国际机场（KLIA）于未来5年内将设立新的终站，即吉隆坡第三国际机场（KLIA3），以增加机场终站现有的容量空间。

截至目前，吉隆坡国际机场和吉隆坡第二国际机场（KLIA2）每年可容纳7500万乘客，去年共迎来5900万人次。

《星洲日报》报道，马来西亚机场控股有限公司（MAHB）董事经理巴里山说，这座终站或称吉隆坡第三国际机场，不过仍需与政府谈判作出最后决定。

他今日在梳邦航空技术园（Subang Aerotech Park）参与高级航空设施动土仪式后，在新闻发布会上指出，在等待结果出炉的同时，机场控股有限公司会增加投资，以应对每年不断攀升的人次，提升现有终站的行李管理系统能力，以争取一年内增加500万乘客容量。

他也说，吉隆坡国际机场有3号跑道已足够，目前并无增加第4号跑道的打算。

询及国内乘客减少原因，他指出，这是因为马印航空（Malindo Air）减少国内航班增加国际航班，加上国际航空公司也增加了前往槟城、浮罗交怡、沙巴州亚庇和砂拉越州古晋的航班，这才导致国内乘客数量滑落。

“不过，马印航空和亚航一样会购置新的航机，相信将会平衡本地乘客滑落的迹象。”

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