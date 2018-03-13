特朗普：蓬佩奥是出任国务卿的正确人选

（早报讯）美国总统特朗普周二宣布撤换国务卿，由中央情报局局长蓬佩奥取代上任14个月的蒂勒森。特朗普称，蓬佩奥是在当前的紧要关头出任国务卿的最适合人选。

这是特朗普内阁迄今最大的人事变动，但并不令人意外。蒂勒森曾多次在包括对朝鲜与俄罗斯等政策上，与特朗普意见相左。

据路透社援引一名白宫高官透露，特朗普上周五就已要求蒂勒森下台，但不希望在蒂勒森访问非洲期间宣布此事。蒂勒森周一提早结束非洲之行，返回华盛顿。

该名官员还说，特朗普希望在美朝峰会以及一些重要贸易谈判之前重组其团队。

特朗普在推特发文，感谢蒂勒森的服务，并称蓬佩奥是在这个紧要关头出任国务卿的“正确人选”。

特朗普说：“他会继续推进我们恢复美国的世界地位、加强与盟友的系、应对我们的敌人，以及寻求朝鲜半岛无核化的政策。”

特朗普当天在白宫向媒体解释其决定时说，他与蒂勒森“其实相处得不错，但我们在一些事情上持不同意见”。

他说：“看看伊朗核协议，我认为这项协议糟糕，他却认为没问题。我希望撕毁协议或做一些什么，他的看法却有些不同。所以，我们的想法并非一致。”

另外，中情局副局长哈斯佩尔（Gina Haspel）将接替蓬佩奥出任局长，成为掌管中情局的首位女性。

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