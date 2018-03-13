马在野党领袖吁瑞士归还一马案资金

（早报讯）马来西亚在野党领袖致函瑞士200名国会议员，游说他们投票支持动议，以便一马公司案资金能归还马来西亚。

国会反对党领袖及公正党主席旺阿兹莎今天发文告说，瑞士国会将在3月15日辩论这项由该国社民党议员卡洛·索玛鲁嘉（Carlo Sommaruga）提呈的动议，以敦促政府归还一马公司非法资金给受害者，即马国人民。

她认同，该国必须通过双边法律程序，把相关款项还给马国政府，不过后者必须是有效廉洁，同时不实施盗贼统治的政府。“我非常欢迎瑞士国会放行这项有关归还一马公司资金给马来西亚的动议。我希望瑞士国会议员给予支持。”

民行党国会领袖林吉祥也致函瑞士国会议员，要求投票支持该动议。他说，自2003年联合国反贪腐公约签署以来，国际普遍做法是把贪赃归还至原属国。“瑞士政府若没收这笔钱，极为不当。在一个将贪腐视为国际罪案的年代，这会设下不良先例。”

瑞士金融市场管理局的调查发现，当地三家银行卷入一马公司洗钱案，因而没收1亿零400万瑞士法郎（约1亿4430万新元）非法盈利，其中包括瑞意银行（BSI）的9500万瑞士法郎、皇家顾资银行（Coutts & Co）的650万瑞士法郎及安勤银行（Falcon）的250万瑞士法郎。瑞士政府以无人认领为由，把这笔资金收归国库，但马国政府始终未向瑞士索回这笔钱，引来在野党质疑。

之后，日内瓦议员卡洛索玛鲁嘉向瑞士国会提呈动议，要求修改瑞士资产恢复法令，让瑞士当局将贪污案中被没收的资金归还给相关国家。不过，瑞士财长毛雷尔及外长卡西斯反对这项动议。

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