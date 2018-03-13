美司法部申请不公布一马案调查进展

（早报讯）为了避免一马公司民事充公诉讼的资料公开危及调查和审讯，美国司法部向法庭申请将所有的调查进展报告封存，不对外公布。

据电子媒体当今大马获悉，美国司法部周一向加州中区联邦地区法院提出上述申请。该文件上载于该法院的网站。文件说：“随着提交这份调查进展报告，政府要求将更详细的诉讼文件和调查报告予以封存及列为不公开（in camera）。”

美国司法部表明，将遵照2017年9月13日法院颁布的暂缓令，继续向法院报告调查进展，但要求此项调查进展不对外公布。这项申请是针对现有13起跟一马公司案有关的民事充公诉讼。这意味着加州中区联邦地区法院的网站将不会上载美国司法部有关一马公司民事充公诉讼的调查报告。

过去，美国司法部充公行动的调查报告都会在网站公布，吸引媒体争相报道，引起各界关注。

去年9月13日，美国法院向司法部发出暂缓令，暂停一马公司资金遭挪用的民事诉讼程序。这是为了避免影响美国政府展开的刑事调查。

美国司法部说，民事诉讼案所透露的资料，将令调查手法曝光及证人和告密者面对恐吓和报复，进而可能导致证据被销毁。不过，在实施暂缓令期间，美国司法部必须在每180天汇报调查最新消息，以便法庭可以评估是否继续展延审讯。

去年6月16日，美国司法部充公行动说，一马公司多达45亿美元遭到挪用，并寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产。若加上首两波行动，此案要充公的资产加起来，总共达到约17亿美元，其中包括许多豪华房地产、游艇、珠宝、多家公司的股权、电影权利，乃至各种艺术品等。而马来西亚年轻富商刘特佐、首相纳吉继子里扎（Riza Aziz）和国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪（Khadem Al Qubaisi）为相关产业的收购者。

去年8月11日，美国司法部申请暂缓充公14项跟一马公司案有关的资产中的其中13项，包括里扎的红岩电影公司（Red Granite）的收入，以免对美国政府展开的相关刑事调查带来负面影响。

《华尔街日报》近日报道，红岩电影公司已就美国司法部索取未来收益的诉讼，与司法部达致和解。

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