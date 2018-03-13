马哈迪指来届大选为马国史上最肮脏选举

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪形容来届大选将成为马来西亚历史上，甚至是全世界最肮脏的选举。尽管如此，在野希望联盟已做好准备与国阵抗衡。

马哈迪现为希望联盟总主席，他说，即使希盟向社团注册局的申请不获批准，希盟仍是一体；若他领导的土著团结党被撤销政党资格，他甚至不介意用民主行动党旗帜上阵。“我们得到的消息是社团注册局无论如何都不会批准（希盟注册），因为不批准会让首相纳吉获胜。

他说，纳吉也会通过重划选区、或让特定人选，如雪州班登区国会议员拉菲兹无法上阵及撤销土团党政党资格等，确保自己胜利。

《星洲日报》报道，马哈迪今日联同公正党主席旺阿兹莎、民行党秘书长林冠英、诚信党主席莫哈末沙布及土团党主席慕尤丁等出席希盟最高领袖会议后召开新闻发布会说，纳吉会害怕败选，是因为一旦输了，就有可能要坐牢。

他指出，印尼当局充公平静号豪华游艇一事让国家羞耻，而美国电视台瑞秋梅道秀及《华尔街日报》对纳吉的指控如果不正确，他也应该起诉对方。

询及希盟竞选宣言被指一旦废除消费税会导致政府负担一兆令吉债务，他说，希盟是要减轻政府的债务，但是如今的政府实际上已经超出债务的最高限制，但是却通过成立一马公司方式去转移420亿令吉的债务，这是一种欺骗行为。

对于希盟竞选宣言被指民粹及不切实际，他说：“那就让我们胜选，看看会如何。”

询及伊斯兰党竞选宣言称将包容穆斯林及非穆斯林，他也揶揄，按照伊斯兰党的说法，包含非穆斯林就变成异教徒。

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