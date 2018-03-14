特朗普批评布朗治理加州“非常糟糕”

（早报讯） 美国总统特朗普13日对加利福尼亚州进行就任后的首次访问。刚刚抵达第一站圣迭戈，特朗普就对加州州长布朗“开火”，批评布朗在治理加州方面做得“非常糟糕”。

据报道，在抵达美墨边境墙后接受媒体采访时，特朗普表示，“布朗是个好人”，但在治理加州方面做得“非常糟糕”。

特朗普也抨击加州民主党官员的移民和税率政策。他说：“加州有美国最高的税率，如果加州总是用加税来摆脱困境，那么人们将会离开这里。”

他表示，有庇护城市，就有犯罪分子的避难所，“没有边境墙，我们就将失去这个国家”。

最近几周以来，特朗普多次严厉斥责加州在对待无证移民上的立场，威胁将撤回联邦移民和海关执法等执法机构人员。

但布朗表示：“在加州，我们聚焦的是桥，而不是墙。”

加州是美国人口最多的州，经济实力雄厚。2016年竞选总统期间，特朗普在加州以较大差距输给民主党总统候选人希拉莉。就任总统一年多以来，这还是特朗普第一次对加州进行访问。

尽管布朗在12日给特朗普的公开信中邀请他参观位于“加州的心脏”中央山谷地区的高速铁路，但在特朗普的行程单上并没有会见布朗或其他加州民主党官员的计划。

有美国媒体13日发表评论称，特朗普在加州一直不受欢迎，特朗普此行似乎也并不打算“让这段关系升温”。

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