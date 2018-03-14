双面谍才遭毒杀 流亡英国俄人又传命案

（早报讯） 据英国和俄罗斯媒体报道，和已故克里姆林宫批评者比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）有联系的前俄国企业高阶主管葛鲁希科夫，被发现陈尸伦敦家中，死亡情况不明。

前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）日前在英国索尔兹伯里遭人以俄国制神经毒剂杀害，英国政府表示将调查一些和俄罗斯有关的个人可疑死亡案例，在这个节骨眼，葛鲁希科夫（Nikolai Glushkov）的死引发高度关切。

据报道，葛鲁希科夫的女儿周一发现父亲陈尸伦敦西南区新莫尔登的家中。

俄罗斯工商日报（Kommersant）引述葛鲁希科夫家人的话说，尸体有“遭勒死的痕迹”，目前仍不清楚是遭谋杀或自杀。

领导调查斯克里帕尔遭毒杀案的英国反恐警察表示，正在调查伦敦西南区金斯敦一名60来岁男子的命案，但未透露这名男子的身分。

发言人表示：“没有证据显示，此案和索尔兹伯里的事件有关。这起命案目前以情况不明处理。”

据英国《卫报》报道，葛鲁希科夫因洗钱和诈欺罪在俄罗斯服刑五年后，获得英国政治庇护。葛鲁希科夫曾在比瑞索夫斯基的企业Aeroflot和AvtoVAZ任职。

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