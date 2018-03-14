报告：专业人才短缺威胁德国经济增长

（早报讯） 德国工商大会13日公布的2018年就业市场报告显示，德国目前专业人才极度短缺，可能威胁整体经济增长。

这份报告由德国工商大会在调查2.4万家企业的基础上得出。报告显示，近一半受访企业在较长时间内无法为空缺职位找到合适人选，60%受访企业认为，合格人才短缺是企业运营面临的最大风险，而2010年这一比例仅为16%。

报告显示，目前德国企业共有160万个岗位空缺。近一半受访企业担心，人才短缺将影响企业增长潜力，企业供货将受限，部分企业甚至不得不减少订单量。

从行业来看，建筑业、健康和社会服务业、物流和交通运输业、教育培训业、餐饮业和安保业等人才短缺情况最为严重。

德国工商大会副总经理德克斯说，越来越多的德国企业面临专业人才短缺瓶颈，而专业人才短缺将通过影响基础设施建设进程和物流运输能力等方面拖累德国经济增长。

为此，德克斯建议德国新政府采取系列措施保障人才供应，如增加女性就业、加强职业培训、吸引海外劳动力等。

近年来，受经济较快稳定增长刺激，德国就业人口不断增加，失业率屡创历史最低。据德国政府最新预测，今年德国经济增速将从去年的2.2%升至2.4%，失业率则将从去年的5.7%降至5.3%。

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