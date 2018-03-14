韩人工智能面试官迅速崛起 高效且比人苛刻

（早报讯） 据韩国媒体报道，近日，人工智能在韩国国内招聘市场正迅速崭露头角。从筛选简历，到分析应聘者的人品和职业性格，再到“幕后面试官”，人工智能都在发挥重要作用。

据报道，人工智能面试官可排除面试受人类主观因素影响，且效率高成本低。

报道指出，人工智能招聘系统的最大优点在于，它可以防止招聘过程受到人类主观因素的影响。

不愿公开姓名的一名公司人事主管表示：“最近接连爆出招聘过程中的人事腐败问题，也提高了人们对人工智能招聘系统的关注度……希望人工智能可增强大家对招聘系统的信任度。”

对企业来说，人工智能招聘系统具有效率高且成本低的优点。人工智能分析一份自我介绍仅三秒钟，八个小时就能分析完一万名应聘者的自我介绍，而相同的工作量需要10名人事负责人，按照一天八小时的工作时间工作七天才能做完。

据报道，在面试过程中，人工智能会锁定应聘者面部68个关键点，实施分析应聘者的面部表情、肌肉动作、声音和语速等，感应出应聘者的心跳、脉搏数和脸色变化。同时，人工智能还会将应聘者的脑部分为六个部位进行脑电波分析。之后，人工智能可以对应聘者各方面的能力做出评价，并给出一个综合评估，将评估建议书提交给人事负责人。

不过，其副作用也颇为令人担忧。据报道，人工智能只能根据已知的数据进行分析，完全不考虑应聘者的未来潜力。而且，应聘者对于面试过程中必须面对机器而不是人类面试官回答问题的方式也感到颇为抗拒。

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